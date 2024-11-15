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"Kalkan-29" operasyonunda 242 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde düzenlenen "Kalkan-29" operasyonunda 242 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

Esra Ağaçyetiştiren  | 15.11.2024 - Güncelleme : 15.11.2024
"Kalkan-29" operasyonunda 242 düzensiz göçmen yakalandı

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Göç İdaresi Başkanlığının koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce, Esenyurt'ta düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele çalışmaları kapsamında park-bahçelerde, otellerle bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklarda yol uygulaması ve denetimlerin yapıldığını belirtti.

Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla mücadelenin durmadan ve kararlılıkla devam ettiğini anlatan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"370 polis, 93 göç idaresi personeli ve 31 mobil göç noktası aracıyla birlikte eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, yabancı uyruklu şahısların ülkemizde yasal kalış durumları kontrol edildi. Esenyurt'un çeşitli mahallelerinde konuşlandırılan 31 adet mobil göç noktası aracıyla 4 bin 765 yabancının kimlik ve parmak izi sorgulamaları yapıldı. 242'sinin düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmesi işlemleri başlatıldı."

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