Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Kahramanmaraş
Şanlıuşağı Mahallesi kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz, helikopter, dozer ve ilk müdahale araçları sevk edildi.
Ekiplerin 1 saatlik çalışma sonucu söndürdüğü yangında, yaklaşık 3 hektar alan zarar gördü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.