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Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Gökhan Çalı, Akif KARSLI  | 03.07.2024 - Güncelleme : 03.07.2024
Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Kahramanmaraş

Şanlıuşağı Mahallesi kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz, helikopter, dozer ve ilk müdahale araçları sevk edildi.

Ekiplerin 1 saatlik çalışma sonucu söndürdüğü yangında, yaklaşık 3 hektar alan zarar gördü.

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