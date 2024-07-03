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Gazze'nin Refah kentinde bazıları çürümeye yüz tutmuş 9 Filistinlinin cesedine ulaşıldı

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail ordusunun saldırılarında öldürülmüş 9 Filistinlinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Hosni Nedim, Mahmut Geldi  | 03.07.2024 - Güncelleme : 03.07.2024
Gazze'nin Refah kentinde bazıları çürümeye yüz tutmuş 9 Filistinlinin cesedine ulaşıldı

Gazze

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, 6 Mayıs'tan itibaren İsrail ordusunun kara saldırılarına maruz kalan Refah kentinin batı kesimindeki Tel es-Sultan Mahallesi ve El-Haşaşin mevkiinde 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Filistinlilere ait cenazelerin bazıları çürümeye yüz tutmuşken, diğerlerinin ise İsrail ordusunun sabah saatlerinde düzenlediği hava saldırılarında öldüğü kaydedildi.

Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun bölgede bombaladığı evlerin enkazında başka cansız bedenlerin de olabileceğine dikkati çekti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 953 Filistinli öldü, 87 bin 266 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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