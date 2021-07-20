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Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İzzet Mazı,Ömer Faruk Salman   | 20.07.2021
Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı Fotoğraf: Ömer Faruk Salman/AA

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Onikişubat ilçesi Bulutoğlu Mahallesi mevkisindeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı iki uçak, 3 helikopter, 20 arazöz ve su tankı ile 2 dozerle yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

Bölgedeki rüzgar nedeniyle büyüyen yangını söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verirken helikopter sayısı 5'e yükseltildi.

Yaklaşık 3,5 saatlik çalışma sonucu kontrol atına alınan yangında 25 hektar alan zarar görürken bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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