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Kahramanmaraş'ta artçı depremde binanın çökme anı görüntülendi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Onikişubat ilçesinde hasar gören bir binanın artçı depremle yıkılması görüntülendi.

Kemal Ceylan   | 06.02.2023
Kahramanmaraş'ta artçı depremde binanın çökme anı görüntülendi

Kahramanmaraş

Deprem nedeniyle ilçedeki Seyit Abdullah Çavuş Mahallesi İsmet Karaokur Bulvarı'nda Hamidiye Sitesi'nin dört bloğundan biri yıkıldı, üçünde ağır hasar oluştu.

Ekiplerin arama kurtarma çalışması yaptığı sırada meydana gelen artçı depremde, sitenin 12 katlı bir bloğu daha yıkıldı.

Çökme anı görüntülenen binanın çevresinde bulunanlar panikle bölgeden uzaklaştı.

Binanın ilk depremde ağır hasar aldığı, bu nedenle yıkılmadan önce tahliye edildiği öğrenildi.


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