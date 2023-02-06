Kahramanmaraş'ta artçı depremde binanın çökme anı görüntülendi
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Onikişubat ilçesinde hasar gören bir binanın artçı depremle yıkılması görüntülendi.
Kahramanmaraş
Deprem nedeniyle ilçedeki Seyit Abdullah Çavuş Mahallesi İsmet Karaokur Bulvarı'nda Hamidiye Sitesi'nin dört bloğundan biri yıkıldı, üçünde ağır hasar oluştu.
Ekiplerin arama kurtarma çalışması yaptığı sırada meydana gelen artçı depremde, sitenin 12 katlı bir bloğu daha yıkıldı.
Çökme anı görüntülenen binanın çevresinde bulunanlar panikle bölgeden uzaklaştı.
Binanın ilk depremde ağır hasar aldığı, bu nedenle yıkılmadan önce tahliye edildiği öğrenildi.
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