Dolar
27.41
Euro
28.99
Altın
1,848.82
ETH/USDT
1,678.20
BTC/USDT
26,966.00
BIST 100
8,334.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, MKYK Toplantısı öncesi parti genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor TEKNOFEST İzmir, dördüncü gün etkinlikleri ile devam ediyor
logo
Gündem

Kahramanmaraş'ta 9 bin 800 deprem konutu yıl sonunda teslim edilecek

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, 9 bin 800 kalıcı konutun yıl sonunda depremzedelere teslim edilmesi öngörülüyor.

İzzet Mazı  | 30.09.2023 - Güncelleme : 30.09.2023
Kahramanmaraş'ta 9 bin 800 deprem konutu yıl sonunda teslim edilecek Fotoğraf: Tunahan Akgün/AA

Kahramanmaraş

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 11 ili etkileyen 6 Şubat depremlerinin ardından inşasına başlanılan afet konutları hızla yükseliyor.

"Türkiye Tek Yürek" kampanyası çerçevesinde bir yandan kırsal mahallelerde 127 metrekarelik 3 oda 1 salondan oluşan tek katlı evlerin diğer taraftan da zemin artı 3, 4 ve 5 kat olarak planlanan TOKİ konutlarının inşaatları sürüyor.

30.09.2023


Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AA muhabirine, devletin tüm birimlerinin, afetzedelerin hiçbir eksiğinin kalmaması için gece gündüz demeden uğraş verdiğini söyledi.

Kentin felaketten en çok etkilenen yerleşim birimleri arasında yer aldığını hatırlatan Ünlüer, evleri yıkılan vatandaşlar için inşa edilen toplu konutlardan 9 bin 800'ünün yıl sonuna kadar hak sahiplerine teslim edilmesini planladıklarını söyledi.

Ünlüer, şöyle konuştu:

"Afetzedeler, her türlü ayrıntı düşünülerek modern yöntemlerle yapılan konutlarına güven içerisinde yerleştirilecek. TOKİ kanalımızda bizim şu anda 20 bin konutumuzun inşası devam ediyor. Bunlar şehir merkezlerinde. Bunlardan 8 binini yıl sonuna kadar teslim alıp hak sahibi vatandaşlarımıza dağıtmayı planlıyoruz. 10 bin civarında da kırsal konutumuzun şu anda yapımı devam ediyor. Bunlardan da 1800'ü yıl sonuna kadar tamamlanarak vatandaşlarımıza dağıtılacak."

Vali Ünlüer, diğer konutların ise Haziran 2024'e kadar tamamlanacağını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İç Anadolu'nun kuzeyi ve doğusunda yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
Doğu Akdeniz için şiddetli yağış uyarısı
Amasya'da mercek bulutu görüntülendi
İstanbul için aşırı yağış uyarısı

Benzer haberler

Kahramanmaraş'ta 9 bin 800 deprem konutu yıl sonunda teslim edilecek

Kahramanmaraş'ta 9 bin 800 deprem konutu yıl sonunda teslim edilecek

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'a 5 yeni hastane yapılacak

Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Yaklaşık yarım asır hizmet verdiği TCDD deprem sonrası yuvası oldu

Yaklaşık yarım asır hizmet verdiği TCDD deprem sonrası yuvası oldu
AB tescilli "Çağlayancerit cevizi"nde rekolte genç fidanların yetişmesiyle artıyor

AB tescilli "Çağlayancerit cevizi"nde rekolte genç fidanların yetişmesiyle artıyor
Kahramanmaraş'ta 4,6 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 4,6 büyüklüğünde deprem
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet