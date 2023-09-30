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Yurdun güneybatı kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı

Yurdun güneybatı kesimlerinde bugün yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 30.09.2023 - Güncelleme : 30.09.2023
Yurdun güneybatı kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Denizli, Isparta, Burdur ve Afyonkarahisar çevreleri ile Antalya ve Muğla'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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