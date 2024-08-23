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Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Utku Şimşek  | 23.08.2024 - Güncelleme : 23.08.2024
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 11.59'da, merkez üssü Göksun olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,05 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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