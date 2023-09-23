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Kahramanmaraş'ta 4,6 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta saat 11.22'de, 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yusuf Soykan Bal  | 23.09.2023 - Güncelleme : 23.09.2023
Kahramanmaraş'ta 4,6 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 8,48 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD açıklamasında, deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığı, saha tarama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.


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