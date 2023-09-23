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Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bursa'nın Harmancık ilçesinde Kütahya sınırına yakın bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Muharrem Cin, Alibey Aydın  | 23.09.2023 - Güncelleme : 23.09.2023
Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bursa

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Çamalan köyü ile Harmancık ilçesi arasındaki Küplü mevkisinde başlayan yangının fark edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Bursa ve Kütahya Orman Bölge Müdürlüklerine bağlı ekiplerin çok sayıda arazözle yürüttüğü söndürme çalışmasına uçak ve helikopterle destek verildi.

Kütahya sınırı yakınında 3,5 hektar alanda etkili olan yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmasını sürdürüyor.


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