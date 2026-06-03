Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 12,46 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Pazarcık ilçesinde 4,4 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini belirterek, "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. Şu an itibarıyla​​​​​​​ olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.