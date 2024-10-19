Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem
Kahramamaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.41'de merkez üssü Dulkadiroğlu ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Sarsıntının 10,53 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AFAD ve ilgili kurumların saha taramalarına hemen başladığını bildirdi.
Çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Bakan Yerlikaya, "Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına hemen başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." açıklamasını yaptı.
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Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4️⃣.4️⃣ büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına hemen başladı.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 19, 2024
An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır.
Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun… pic.twitter.com/9CJcW2BPJ8