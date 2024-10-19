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Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem

Kahramamaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yıldız Nevin Kasım, Zafer Fatih Beyaz  | 19.10.2024 - Güncelleme : 19.10.2024
Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.41'de merkez üssü Dulkadiroğlu ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Sarsıntının 10,53 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AFAD ve ilgili kurumların saha taramalarına hemen başladığını bildirdi.

Çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Bakan Yerlikaya, "Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına hemen başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." açıklamasını yaptı.

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