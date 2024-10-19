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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da Muhtarlar Buluşması programında konuşuyor. Fenerbahçe takım kafilesi, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile oynayacakları maç için Samsun'a geldi.
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Bakan Yerlikaya'dan şantaja uğradığını iddia eden üniversiteli gençle ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı yayınla şantaj edildiğini ileri süren üniversite öğrencisi F.A'ya yönelik güvenlik ve koruma tedbirleri alındığını bildirdi.

Barış Gündoğan  | 19.10.2024 - Güncelleme : 19.10.2024
Bakan Yerlikaya'dan şantaja uğradığını iddia eden üniversiteli gençle ilgili açıklama

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün sosyal medyadan yayın yapan F.A. isimli gencin Karabük'ün Safranbolu ilçesinde olduğunun tespit edilerek, saat 23.50 sıralarında kendisiyle irtibata geçildiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Karabük Valiliği koordinesinde, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile çalışılmış, kızımıza yönelik güvenlik ve koruma tedbirlerinin alınması sağlanmıştır. Kızımız devletimizin koruması altındadır. Soruşturma, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığımızca kızımızın adliyede 'Adli Görüşme Odasında' psikolog eşliğinde ifadesinin alınmasına başlanılmıştır. Konuyla ilgili iddiaların detaylı araştırılması devam etmekte olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir."

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