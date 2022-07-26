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Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi yakınlarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sertaç Bulur   | 26.07.2022
Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saat 09.11'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi yakınları olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Bu arada, depremin ardından bölgede tarama faaliyetlerine başlandı. Şu ana kadar bölgeden herhangi bir olumsuz ihbarın alınmadığı bildirildi.

Depremin ardından bazı vatandaşların panikle binalardan çıktığı görüldü.

"Olumsuz bir haber almadık"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Rabb'im ülkemizi bütün afetlerden muhafaza buyursun. Hamdolsun olumsuz bir haber almadık. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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