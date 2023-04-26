Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta, saat 18.31'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7,36 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.