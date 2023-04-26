Dolar
19.42
Euro
21.44
Altın
1,985.68
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,783.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş konuşuyor
logo
Gündem

Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta, saat 18.31'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ahmet Sertan Usul  | 26.04.2023 - Güncelleme : 26.04.2023
Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,36 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 terörist teslim oldu
Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem
Depremden en çok etkilenen Hatay'da 1 milyondan fazla seçmen sandığa gidecek
Bakan Kirişci: Önümüzdeki 5 yıl içinde bütün sulama sistemlerini teknolojik olarak basınçlıya çevireceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın mayıs sonuna kadar ücretsiz olacağını açıkladı

Benzer haberler

Kahramanmaraş'ta 752 bin seçmen 14 Mayıs'ta oy kullanacak

Kahramanmaraş'ta 752 bin seçmen 14 Mayıs'ta oy kullanacak

Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem

Bakan Kirişci: Önümüzdeki 5 yıl içinde bütün sulama sistemlerini teknolojik olarak basınçlıya çevireceğiz

Diyarbakır'da depremde yıkılan Galeria Sitesi'ne ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı

Diyarbakır'da depremde yıkılan Galeria Sitesi'ne ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, yabancı gazetecilere deprem bölgesinde "basın turu"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, yabancı gazetecilere deprem bölgesinde "basın turu"
İskenderun'da depremde hasar gören 6 katlı bina kontrollü yıkıldı

İskenderun'da depremde hasar gören 6 katlı bina kontrollü yıkıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet