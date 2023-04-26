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Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin teslim olduğunu bildirdi.

Kübra Ağaçyetiştiren  | 26.04.2023 - Güncelleme : 26.04.2023
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 terörist teslim oldu

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK'dan kaçış sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK'lı terörist daha Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim oldu." ifadelerine yer verildi.

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Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 terörist teslim oldu
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