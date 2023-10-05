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Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta saat 18.23'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Esra Ağaçyetiştiren, Kübra Ağaçyetiştiren, Tunahan Akgün  | 05.10.2023 - Güncelleme : 05.10.2023
Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi olan 4,3 büyüklüğündeki deprem 11,03 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Bakan Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş ili Onikişubat ilçesinde, 4,3 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. An itibari ile herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

"Olumsuz bir durum bulunmamaktadır"

Kahramanmaraş Valiliğince, X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Onikişubat ilçemizde saat 18.23'te meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibariyle olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz tarafından saha çalışmaları devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun."

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