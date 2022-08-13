Dolar
17.93
Euro
18.40
Altın
1,802.29
ETH/USDT
1,995.40
BTC/USDT
24,560.00
BIST 100
2,864.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem

Yusuf Soykan Bal   | 13.08.2022
Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem

Ankara

Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.50'de Dulkadiroğlu ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7,1 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kocaeli'de 107 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Tahıl taşıyan 2 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
Türkiye ve dünya gündemi
İklim Değişikliği Başkanlığına 38 sözleşmeli personel alınacak
Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

Meksika’da 5,3 büyüklüğünde deprem

Meksika’da 5,3 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem

Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Binboğa Dağları'nda bal hasadına başlandı

Binboğa Dağları'nda bal hasadına başlandı
Siirt'te yer altından ses geldiğini söyleyen Akyaylalılar da AFAD'a başvurdu

Siirt'te yer altından ses geldiğini söyleyen Akyaylalılar da AFAD'a başvurdu
Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet