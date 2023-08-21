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Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta saat 16.54'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Aykut Karadağ  | 21.08.2023 - Güncelleme : 21.08.2023
Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 5,17 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

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