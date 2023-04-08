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Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

Ömer Olcay  | 08.04.2023 - Güncelleme : 08.04.2023
Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Kahramanmaraş'ta saat 03.26'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 16,36 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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