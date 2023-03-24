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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir bölge "sanayi alanı" ilan edildi

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde sınırları çizilen bölge "Kahramanmaraş Afşin Sanayi Alanı" olarak belirlendi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 24.03.2023 - Güncelleme : 24.03.2023
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir bölge "sanayi alanı" ilan edildi

Ankara

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde sınırları belirlenen bölge "Kahramanmaraş Afşin Sanayi Alanı" olarak tahsis edildi.

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