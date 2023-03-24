Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir bölge "sanayi alanı" ilan edildi
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde sınırları çizilen bölge "Kahramanmaraş Afşin Sanayi Alanı" olarak belirlendi.
Ankara
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde sınırları belirlenen bölge "Kahramanmaraş Afşin Sanayi Alanı" olarak tahsis edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.