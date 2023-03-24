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Üsküdar'da hastanede çıkan yangında bir hasta hayatını kaybetti

İstanbul Valiliği, İstanbul Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Blokunda dün gece çıkan yangında, ağır durumda olan bir yoğun bakım hastasının vefat ettiğini bildirdi.

Abdülkerim Güzel, Çiğdem Münibe Alyanak  | 24.03.2023 - Güncelleme : 24.03.2023
Üsküdar'da hastanede çıkan yangında bir hasta hayatını kaybetti

İstanbul

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 6. katında bulunan Ameliyathaneler bölümünde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hastalar çevredeki hastanelere ambulanslarla sevk edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ağır durumda olan bir yoğun bakım hastası vefat etti

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 02.50 sıralarında İstanbul Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Blokunda bilinmeyen bir nedenle ani bir yangın çıktığı belirtildi.

Ameliyathanelerin bulunduğu 6. katta başlayan yangına, itfaiye ekipleri tarafından hemen müdahale edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlk etapta Yoğun Bakım Servisi'nde bulunan kritik durumdaki 15 hastamız olmak üzere, diğer servislerde tedavi gören toplam 109 hastamız tedbir amacıyla civardaki hastanelere nakledilmiştir. Bu esnada ağır durumda olan bir yoğun bakım hastamız maalesef vefat etmiştir.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen 4'ü sağlık, 6'sı itfaiye görevlisi olmak üzere 10 personel tedavi ve gözetim altına alınmıştır. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz."

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