Kağızman-Ağrı kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
Kağızman-Ağrı kara yolunda, kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Kars
Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.
Ekiplerin dünkü çalışmaları sonucu ulaşıma açılan Kağızman-Ağrı kara yolu, kar nedeniyle yeniden kapandı.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.