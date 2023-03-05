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Kağızman-Ağrı kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Kağızman-Ağrı kara yolunda, kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Cüneyt Çelik, Ali Çelik   | 05.03.2023
Kağızman-Ağrı kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı Fotoğraf: Ali Çelik/AA

Kars

Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

Ekiplerin dünkü çalışmaları sonucu ulaşıma açılan Kağızman-Ağrı kara yolu, kar nedeniyle yeniden kapandı.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

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