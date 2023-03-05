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Gündem, Asrın felaketi

Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde tamamen yıkılan binalarda inceleme sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Adıyaman'da, tamamen yıkılan binalardaki incelemeler devam ediyor.

Oktay Özden, Orhan Çiçek   | 05.03.2023
Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde tamamen yıkılan binalarda inceleme sürüyor Fotoğraf: Orhan Çiçek/AA

Adıyaman

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği 11 il arasındaki Adıyaman'da, enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmaları sürerken, diğer taraftan adli soruşturmalar da devam ediyor.

Savcıların gözetiminde bilirkişi heyetleri, tamamen yıkılan her bir binanın kolonlarından ve kirişlerinden dörder numune alıyor.

Adıyaman'da 1307'si kent merkezinde olmak üzere yaklaşık 2 bin bina, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılmıştı.

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