Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde tamamen yıkılan binalarda inceleme sürüyor
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Adıyaman'da, tamamen yıkılan binalardaki incelemeler devam ediyor.
Adıyaman
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği 11 il arasındaki Adıyaman'da, enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmaları sürerken, diğer taraftan adli soruşturmalar da devam ediyor.
Savcıların gözetiminde bilirkişi heyetleri, tamamen yıkılan her bir binanın kolonlarından ve kirişlerinden dörder numune alıyor.
Adıyaman'da 1307'si kent merkezinde olmak üzere yaklaşık 2 bin bina, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.