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Kadıköy'de bisikletli Doğanay Güzelgün'ün ölümüne ilişkin davada karar

Mahkeme, tutuklu sanık Temel Ünlü'ye "olası kastla öldürme" suçundan 20 yıl hapis cezası verdi. "Sanığın uslanmaz bir kişiliğe sahip olduğu" gerekçesiyle cezada indirim uygulanmadı.

Büşra Alakoyun  | 18.03.2024 - Güncelleme : 18.03.2024
Kadıköy'de bisikletli Doğanay Güzelgün'ün ölümüne ilişkin davada karar

İstanbul

Kadıköy'de, otomobiliyle bisiklet sürücüsü Doğanay Güzelgün'e çarpıp ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sanığa "olası kastla öldürme" suçundan 20 yıl hapis cezası verildi.

Anadolu 20. Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Temel Ünlü'nün yanı sıra maktulün ailesi ile tarafların avukatları katıldı.

Savunmasını yapan Ünlü, üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek, "Kaza anında bende alkol etkisi yoktu. Ben ehliyetim olmadığı için polis çevirmelerine girmedim. Orta şeritte hareket ederken kazadan biraz geride birçok bisikletlinin sağ şeritte olduğunu gördüm. Sol şeride geçip yoluma devam ettim. Virajı geçince ölen ağabeyi gördüm. Fren yaptım ve direksiyonu kırdım ama kazaya engel olamadım." dedi.

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın kazadan sonra olay mahallinden kaçması ve 2,5 ay kadar sonra teslim olması, ehliyetinin bulunmaması ve olay öncesinde alkol aldığını beyan etmesinden dolayı olası kastla maktulün ölümüne sebebiyet verdiğini belirtti.

Bu kapsamda sanık Ünlü'nün "olası kastla öldürme" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Son sözü sorulan sanık Ünlü, tahliyesini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "olası kastla öldürme" suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın, olaydan sonra kaçıp, yaklaşık 2 ay boyunca teslim olmadığı, tanık Mehmet Can Çoban'ı kazayı üstlenmesi için kaza yerine gönderdiği, suçu işledikten sonra olumsuz davranışlarda bulunduğu ve sabıka kaydı olduğuna dikkat çekilen kararda, "sanığın uslanmaz bir kişiliğe sahip olduğu" değerlendirilerek, cezada indirim uygulanmadığı kaydedildi.

Olay

Bostancı Sahil Yolu'nda 18 Temmuz 2023'te Temel Ünlü yönetimindeki 34 GNE 745 plakalı otomobil, bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarpmış, ağır yaralanan Güzelgün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olay yerinden kaçan ve 71 gün sonra Anadolu Adliyesine giderek teslim olan Ünlü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ünlü'nün "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Yargılamanın yapıldığı Anadolu 49. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığa yüklenen suçun vasfının değişme ihtimali bulunduğu gerekçesiyle görevsizlik karar vererek, dosyayı ağır ceza mahkemesine göndermişti.

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