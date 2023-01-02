Kadıköy Caddebostan limanında 6 tekne yandı
Caddebostan yat limanında bağlı bulunan 6 tekne yandı.
İstanbul
Caddebostan yat limanındaki bir teknede sebebi henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Başladıktan sonra 5 tekneye daha sirayet eden yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında 6 tekne kullanılamaz hale geldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.