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Kadıköy Caddebostan limanında 6 tekne yandı

Caddebostan yat limanında bağlı bulunan 6 tekne yandı.

Muhammed Gencebay Gür   | 02.01.2023
Kadıköy Caddebostan limanında 6 tekne yandı Fotoğraf: Kadir Kemal Behar/AA

İstanbul

Caddebostan yat limanındaki bir teknede sebebi henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Başladıktan sonra 5 tekneye daha sirayet eden yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında 6 tekne kullanılamaz hale geldi.

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