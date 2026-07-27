Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesinden YKS'de çifte başarı

Hafızlık eğitimini 12 yaşında tamamlayan Efe, lise öğrenimi boyunca dini eğitimin yanı sıra akademik çalışmalarını da sürdürdü. YKS'de elde ettiği Türkiye dereceleriyle başarısını taçlandıran Efe, farklı puan türlerinde gösterdiği performansla dikkati çekti.

Muammer Rasih Efe'nin başarısı, öğrencilerine akademik, sosyal ve manevi alanlarda çok yönlü eğitim sunmayı hedefleyen Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesinin son yıllarda eğitimde ulaştığı seviyeyi de ortaya koydu.

Lise eğitimi boyunca farklı alanlarda kendisini geliştiren Efe, sınava hazırlık sürecinde düzenli çalışmanın yanı sıra hedeflerini belirleyerek ilerledi. Efe, başarı hikayesini ve sınava hazırlık sürecini AA muhabirine anlattı.

Öncelikle 11. sınıfın başında okulun düzenlediği 3 haftalık bir kampla çalışmaya başladığını belirten Efe, sonrasında bu sürecin 2 haftada bir yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) denemeleri ile devam ettiğini söyledi.

Okulda bir yandan 11. sınıf derslerini gördüğünü ve kendisinin de TYT çalışmasını sürdürdüğünü ifade eden Efe, "11. sınıfta daha çok TYT'yi hallettim, AYT'yi sağlam tutmak şartıyla tabii ki. 11 bittikten sonra da yazın TYT'yi tamamıyla bitirdim." dedi.

Efe, 12. sınıfa geçerken Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) ağırlık verildiğini, ilk dönem haftada birer TYT ve AYT denemesi çözdüklerini, zaman ilerledikçe bunun neredeyse her güne çıkarak sınava kadar toplam 115 deneme yapıldığını anımsattı.

Ailesinin maddi ve manevi her türlü desteği kendisine sağladığını aktaran Efe, "Burada yurtta kalıyorum. Onlarla çok fazla görüşemedim. Ama her gün arıyordum, her gün konuşuyorduk. Bana desteklerini veriyorlardı. Okulumuz da zaten gerek arkadaş gerek hoca gerek idareci olsun bana çok güzel bir ortam sağladı. Çünkü buradaki aile ortamı olmasa ben bu kadar sağlıklı bir şekilde bu süreci ilerletebileceğimi düşünmüyorum. Hocalarım her an arkamdaydı. Ne zaman sorum olsa ne zaman bir ricam olsa hep beni desteklediler. Arkadaşlarım da zaten bana çok yardımcı oldular. Onların desteği ve bana verdikleri sevinç sene boyunca yetti diyebilirim." ifadesini kullandı.

Akademik kariyer planlıyor

Sözel alanda böyle bir başarı beklediğini, 3. veya 4. olabileceğini düşündüğünü, ancak ikinciliği beklemediğini kaydeden Efe, "Eşit ağırlıkta ise beklemiyordum. Çünkü zaten bir sorunun iptal olduğu açıklandı. O gelene kadar ilk 3 beklemiyordum. Hani 8. falan olurum diye tahmin ediyordum. O sorunun iptaliyle beraber aslında bir şaşkınlık olmadı değil yani. Ailemle beraberdim sonuç açıklandığında. Bir baktım ikisinde de ikinci olmuştum. Bir de yan tarafa baktım yerleştirmede, sözelde 2, eşitte 3. Bayağı mutlu oldum. Çünkü eşitten dediğim gibi beklemiyordum. Mutlulukla karışık güzel bir şaşkınlık verdi." diye konuştu.

İktisat ve ekonomi alanında ilerlemek istediğini belirten Efe, "Muhtemelen Boğaziçi Üniversitesini tercih edeceğim. Oradan sonra da akademik kariyer yapma niyetim var inşallah. Net bir kariyer yani, çok fazla başka bir yöne sapma tercihim yok şu anlık." açıklamasında bulundu.

Gelecek yıllarda sınava girecek arkadaşlarına da tavsiyelerde bulunan Efe, sözlerini şöyle sürdürdü:

"YKS'de yıllar ilerledikçe sistem biraz daha çözülüyor. Herkes bu sınava nasıl çalışacağını, nereden çalışacağını iyi bir şekilde anlıyor. Bu yüzden rakipler de gittikçe artıyor, seviye çok yükseliyor. Bunu gördükten sonra artık elimizde zaman varken kullanmak lazım. Her geçen vakit biraz daha bizim için aslında düşen bir sıralama, desek yanlış olmayabilir. Elimizdeki zamanı verimli kullanmak lazım. Neyi neden yaptığımızı iyi bilmek lazım. Bazen insan aklına ne geliyorsa plansız bir şekilde uyguluyor. Ama bunu gerekirse mezunlara, hocalara, bazen arkadaşlara sorarak, danışarak ilerlemek lazım. Ben de YKS'ye hazırlandığım dönemde bir mezun abimle beraber bilinçli bir şekilde bu süreci ilerlettim. Bunun çok katkısı olduğunu düşünüyorum. İnşallah ben de böyle bir faaliyet yaparsam kendimi de tatmin olmuş hissedeceğim. Çünkü aldığımız faydayı aynı şekilde aşağıya aktarmak aslında minnet borcu diyebilirim."

"Kurslarımızda çocuklarımıza eksiklerini tamamlama fırsatı veriyoruz"



Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi müdürü Nazmi Yıldırım ise okulun geleneksel anlamda başarıya odaklandığını, köklü bir geçmişe sahip olduğunu ve bundan aldıkları kuvvetle, inanç ve değerlerle birlikte bu başarıyı daha ileriye götürmek için birtakım çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Öğrencileri 11. sınıftan itibaren bütün varyasyonlarıyla TYT'ye hazırlamaya gayret ettiklerini vurgulayan Yıldırım, "Burada 40-50 civarında TYT denemeleriyle çocuklarımızı hazırlıyoruz. Arkasından yaz kurslarımız kamp niteliğinde oluyor. Bu kamp niteliğinde olan okul kurslarımızda da çocuklarımıza eksiklerini tamamlama fırsatı veriyoruz." dedi.

Yıldırım, 12. sınıfın başından itibaren tamamen AYT temelli bir kurs verdiklerini, mart gibi öğrencilerin konuları bitirdiklerini, ardından her türlü soru tarzını içeren sorularla çocuklara deneme yaptıklarını ve toplamda 110-115 denemeyle öğrencileri sınava hazırladıklarını aktardı.

Okulun 3 temel esas üzerine eğitim verdiğini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bunlardan bir tanesi, okulumuzun İmam Hatip Lisesi olması gereği İslami ilimler atölyeleri ve derslerimiz var. Çocuklarımızı inanç ve değerler anlamında güzelce yetiştirmeye gayret ediyoruz. İkincisi, akademik anlamdaki yaptığımız çalışmalar ki burada aslında sadece 11. sınıftan itibaren değil, hazırlık sınıfından itibaren verdiğimiz akademik anlamda matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, edebiyat konusunda çocuklarımızın altyapısını tamamlama gayret ediyoruz. Dil eğitiminde iddialı olduğumuzu çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki hazırlık sınıfında çocuklarımız TOEFL düzeyinde sınav başarısı elde edecek düzeye, yani C1-C2 düzeyine kadar yükselebiliyorlar. Bu da içerideki akademik yetkinliğe sahip öğretmenlerimizle mümkün oluyor. Buradan hem dilde hem akademik eğitimde hem de kulüp çalışmalarında aktif görev alan tüm arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum."

"Köklü bir eğitim geleneğine sahibiz"

Bu sene okulda açılacak olan teknoloji bölümü hakkında da değerlendirmelerde bulunan Yıldırım, okulun 8-10 yıllık bir TEKNOFEST geçmişi olduğunu, üst üste Türkiye birincilikleri gibi ciddi başarılar elde ettiklerini hatırlattı.

Bu durumun desteklenmesi gerektiğini düşünerek okulda teknoloji bölümü açtıklarını ve bilim üssü için gerekli çalışmaları başlattıklarını aktaran Yıldırım, yapay zeka ve bilişim atölyeleri, fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarlarıyla öğrencilerin imkanlarını genişletmek istediklerini vurguladı.

"Başarının Zirvesi" sloganını kullandıklarını kaydeden Yıldırım, şöyle devam etti:

"Biz okurken bile Kadıköy vardı. Dolayısıyla köklü bir eğitim geleneğine sahibiz. Aynı zamanda bu okulun mezunu çok değerli büyüklerimiz var. Son zamanlarda da okulun yaptığı çalışmalar, özellikle YKS kurs sistemi takdir toplayarak, çocuklarımız hiçbir dershaneye gitmeden burada eğitim aldıkları için daha fazla başarıya odaklı bir hale geldik. Bu geçmişten aldığı güçle, kuvvetle geleceğe hazırlanıyor. Kur'an-ı Kerim der ki, 'İnsana ancak çalıştığının karşılığı vardır.' Mehmet Akif Ersoy da der ki, 'Allah'a dayan, saye sarıl, hikmete ram ol/Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol.' Bu bizim şiarımızdır."