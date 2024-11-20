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Kabatepe-Gökçeada feribot hattında 2 sefer iptal edildi

Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada feribot seferlerinden bazılarının iptal edildiği bildirildi.

Mehmet Efe Kansu  | 20.11.2024 - Güncelleme : 20.11.2024
Kabatepe-Gökçeada feribot hattında 2 sefer iptal edildi

Çanakkale

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 19.00'da, Kabatepe'den Gökçeada'ya 21.00'de yapılacak seferler gerçekleştirilemeyecek.

Fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada arabalı vapur hattında Bozcaada'dan 14.00 ve 18.00, Geyikli'den 15.00 ve 19.00 saatlerindeki seferlerin de yapılamayacağı duyurulmuştu.

Boğaz hatlarındaki feribot seferleri ise tarifede yazılı olduğu gibi devam ediyor.

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