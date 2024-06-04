Dolar
32.63
Euro
35.55
Altın
2,324.90
ETH/USDT
3,821.40
BTC/USDT
70,755.00
BIST 100
10,364.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında teknik arıza

Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki teknik arıza nedeniyle seferlerde kısa süreli aksama yaşandı.

Başak Akbulut Yazar  | 04.06.2024 - Güncelleme : 04.06.2024
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında teknik arıza

Istanbul

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında teknik arıza meydana geldiği, seferlerin bir süre Kabataş-Karaköy ve Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı duyuruldu.

Arızanın giderilmesinin ardından seferlerin normale döndüğü kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Konya'da köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yapıldı
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında teknik arıza
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurban Bayramı ikramiyesi 10-14 Haziran tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarında

Benzer haberler

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında teknik arıza

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında teknik arıza

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet