Kabataş-Bağcılar tramvay hattında teknik arıza
Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki teknik arıza nedeniyle seferlerde kısa süreli aksama yaşandı.
Istanbul
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında teknik arıza meydana geldiği, seferlerin bir süre Kabataş-Karaköy ve Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı duyuruldu.
Arızanın giderilmesinin ardından seferlerin normale döndüğü kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.