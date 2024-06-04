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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yapıldı

Mehmet Tosun, Mümin Altaş  | 04.06.2024 - Güncelleme : 04.06.2024
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yapıldı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı 2 saat 15 dakika sürdü.

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