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Kabataş-Bağcılar tramvay hattında aydınlatma direği devrildi

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında aydınlatma direğinin devrilmesi nedeniyle seferler, Kabataş-Karaköy ve Bağcılar-Eminönü istasyonları arasında yapılıyor.

Hasan Hüseyin Kul   | 28.11.2022
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında aydınlatma direği devrildi

İstanbul

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda Galata Köprüsü üzerinde bulunan aydınlatma direğinin katener teli üzerine devrilmesi nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Karaköy ve Bağcılar-Eminönü istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadesine yer verildi.

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