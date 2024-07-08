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Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda aksayan seferler normale döndü

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arızanın giderilmesiyle bir süre aksayan seferler normale döndü.

Gökçe Karaköse  | 08.07.2024 - Güncelleme : 08.07.2024
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda aksayan seferler normale döndü

İstanbul

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Kabataş-Yusufpaşa ve Çapa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Vatandaşlar sefer yapılan duraklara yürüyerek ulaşmaya çalıştı. Tramvayın geçmediği Haseki ve Fındıkzade durakları şeritlerle kapatıldı.

Bazı vatandaşlar da bu duruma tepki gösterdi.

"Ring araçları koyabilirlerdi"

Yolculardan Ferhat Çeren, arıza nedeniyle Çapa-Şehremini İstasyonu'ndan Yusufpaşa'ya kadar yürüyeceğini söyledi.

Sıcak havanın da etkisiyle çok yorulduğunu anlatan Çeren, "Bir açıklama ve yön gösteren olmadı. Aşağıya doğru yürüyoruz. Ring araçları koyabilirlerdi." dedi.

Tahtakale'ye gittiğini belirten Murat Bozmeşe ise "Arıza var dediler. Çapa durağından beri yürüyoruz." diye konuştu.

Duraklardaki güvenlik görevlileri yolcuları yönlendirirken ekipler de raylarda çalışma yaptı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Metro İstanbul tarafından seferlerin normale döndüğü duyuruldu.

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Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda aksayan seferler normale döndü

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