Dolar
31.38
Euro
34.06
Altın
2,083.54
ETH/USDT
3,405.40
BTC/USDT
61,892.00
BIST 100
9,097.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinde düzenleme

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda yapılacak hat revizyon çalışmaları nedeniyle sefer saatlerinde düzenlemeye gidildi.

Berfin Kıraç  | 02.03.2024 - Güncelleme : 02.03.2024
Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinde düzenleme Fotoğraf: Mücahit Türetken/AA

İstanbul

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda bu gece yapılacak hat revizyon çalışmaları kapsamında Kabataş'tan Bağcılar yönüne saat 23.30'da, Bağcılar'dan Kabataş yönüne saat 23.20'de aktarmasız son sefer yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, aktarmasız son sefer sonrası Kabataş-Sultanahmet ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında seferlerin normal işletme düzeninde devam edeceği, Yusufpaşa-Sirkeci istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verileceği bilgisi paylaşıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya Şehir Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Özel Görevler Temsilcisi Emirbeyov: "Asimetrik tehditlere karşı bir arada durmalıyız"
Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinde düzenleme
Somali Devlet Bakanı Muhammed: Türkiye-Somali Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması güvenlik gücümüzü artırdı
Erzincan'da altın madeni sahasındaki toprak kaymasına ilişkin 2 mühendis tutuklandı

Benzer haberler

Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinde düzenleme

Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinde düzenleme

İstanbul'da tramvayın altında kalan kişi hayatını kaybetti

Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda seferler bir süre yapılamadı

İstanbul'da "kaçak sigara" operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

İstanbul'da "kaçak sigara" operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet