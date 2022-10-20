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Japonya, Türkiye ile ilişkilerini güçlendirmek istiyor

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro, Japonya ile Türkiye arasında çok iyi ilişkilerin olduğunu belirterek, "Japonya, bu dost ülkeyle ilişkilerini başta turizm ve ekonomi alanlarında olmak üzere güçlendirmek ve geliştirmek istiyor." dedi.

Taner Aydın   | 20.10.2022
Japonya, Türkiye ile ilişkilerini güçlendirmek istiyor Fotoğraf: Taner Aydın/AA

Konya

Japonya'yı tanıtan panolardan oluşan serginin açılışı için Konya'ya gelen Suzuki, AA muhabirine, Türkiye ile ülkesi arasındaki ilişkilerin tarihi bir dostluğa dayandığını söyledi.

İki ülke arasındaki ilişkileri, gerek siyasi gerekse ekonomik alanda daha da geliştirmek niyetinde olduklarını anlatan Suzuki, "Japonya ve Türkiye arasında çok iyi ilişkiler mevcut. Japonya, bu dost ülkeyle ilişkilerini başta turizm ve ekonomi alanlarında olmak üzere güçlendirmek ve geliştirmek istiyor." diye konuştu.

Toyota'nın Türkiye'ye yönelik yeni bir yatırım hazırlığı yaptığını, bunun basında da haber olduğunu dile getiren Suzuki, "Toyota, Türkiye'de 5 bin kişiyi istihdam eden adeta bir Türk şirketi gibi. Gelecekte Japonya ve Türkiye arasında ekonomik iş birliği anlaşması imzalanırsa buraya daha çok Japon yatırımlarının gelmesini bekleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Suzuki, Türkiye'ye turizm alanında da Japon turistlerin ilgisinin her geçen gün arttığını belirterek, gelecek yıllarda daha çok Japon vatandaşının Türkiye'yi ziyaret etmesini umduklarını sözlerine ekledi.

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