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Jandarmadan 81 ilde sahte içki operasyonu

Jandarma Genel Komutanlığınca, 81 ilde düzenlenen sahte içki operasyonlarında, 6 bin 190 litre etil alkol ile 475 şişe sahte içki ele geçirildiği, gözaltına alınan 656 şüpheliden 39'unun tutuklandığı bildirildi.

Emrullah Cesur  | 10.04.2025 - Güncelleme : 10.04.2025
Jandarmadan 81 ilde sahte içki operasyonu

Ankara

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, kamu güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, kaçak ve sahte alkollü içki kaçakçılığına engel olunması ve genel sağlık ve ahlakın korunması amacıyla ülke genelinde kaçak ve sahte alkollü içki satışı yapan tekel bayi, büfe, bakkal, nargile kafe ve umuma açık eğlence yerlerine yönelik eş zamanlı "Türkiye Kaçak Sahte Alkollü İçki Uygulaması" gerçekleştirildi.

15 bin 242 personelle, 15 bin 857 iş yerine eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 180 bin 332 kişi sorgulandı.

Ekipler, 2'si çocuk 4 kayıp kişiyi bularak ailelerine teslim etti.

Uygulamalarda, 6 bin 190 litre etil alkol, 475 şişe sahte içki, 13 bin 417 paket kaçak sigara, 6 bin 937 kilogram tütün, 295 elektronik sigara, 507 ısıtılmış tütün mamulü, 268 bin 90 makaron, 1112 puro ve 1373 sentetik uyuşturucu madde, 44 tarihi eser, 6 tabanca, 7 av tüfeği ve 219 fişeğe el konuldu.

Operasyonlarda gözaltına alınan 1'i terör şüphelisi 656 kişiden 39'u tutuklandı.

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