Dolar
10.99
Euro
12.05
Altın
1,808.48
ETH/USDT
4,048.50
BTC/USDT
50,100.00
BIST 100
1,891.28
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Jandarma yılbaşı öncesi kural ihlallerini 'şahin gözü' ile tespit ediyor

Antalya'da havadan ve karadan denetimlerini sürdüren jandarma ekiplerinin trafik kontrolleri, AA ekibince Sikorsky tipi helikopterden görüntülendi.

Oktay Özden   | 26.12.2021
Jandarma yılbaşı öncesi kural ihlallerini 'şahin gözü' ile tespit ediyor

Antalya

Antalya'da, yılbaşı öncesi havadan ve karadan trafik denetimlerini artıran jandarma ekipleri, kurallara uymayanlara göz açtırmıyor.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince havadan ve karadan yürütülen denetimlerde, trafik düzeni ve güvenliğine ilişkin kontroller yapılıyor.

Antalya'da, sorumluluğundaki kara yollarının farklı bölgelerinde kontrol noktaları oluşturan ve sahillerde de denetim yapan ekiplere, Aydın Filo Komutanlığından gelen helikopter de havadan eşlik ediyor.

Anadolu Ajansı (AA) ekibinin de "şahin gözü" olarak adlandırılan özel maksatlı Sikorsky tipi helikopterden görüntülediği denetimlerde havalanan trafik timleri, özellikle yılbaşında trafik yoğunluğunun artması beklenen Antalya-Alanya kara yolu, Manavgat Side Turizm Bölgesi ile Antalya-Konya kara yolunda denetimler yaptı.

Uçuşta özellikle yoğunluk oluşan bölgeler tespit edildi.

Yüksek teknolojili termal kameralarla trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen sürücüler, kontrol noktalarındaki ekiplere bildirildi. Bu noktalarda durdurulan sürücülere gerekli cezalar uygulandı.

Kontrollerde daha çok uygunsuz şerit kullanımı, hatalı sollama, emniyet kemeri veya kask takmama, hız, direksiyon başında cep telefonu kullanımı, alkol denetimi gerçekleştirildi.

260 sürücüye ceza

Kural ihlali yapanların belirlendiği denetimlerde 2 saatte havadan 35 sürücüye toplam 12 bin 500 lira, uygulama noktalarındaki ekiplerce de 225 sürücüye toplam 145 bin lira ceza uygulandı.

Kontrollerde 25 araç trafikten men edildi, aranan 5 kişi yakalandı. Söz konusu kişiler hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı.

Jandarma yetkilileri, trafik kazalarında şoför kusurlarını en aza indirmek ve sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunu en üst düzeye çıkarmak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdüreceklerini belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 250 milyonu geçti
İtalya'da 54 bin 762 vaka ile en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısına ulaşıldı
Türkiye'de 20 bin 470 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 145 kişi yaşamını yitirdi
Bakan Koca: Kalabalık illerimizde görülen yeni vakaların yüzde 10'undan fazlası Omicron kaynaklı
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 816 bini geçti

Benzer haberler

Jandarma yılbaşı öncesi kural ihlallerini 'şahin gözü' ile tespit ediyor

Jandarma yılbaşı öncesi kural ihlallerini 'şahin gözü' ile tespit ediyor

Antalya'da 2022'de hedef 15,6 milyon turisti aşmak

'Hindiyi sadece yılbaşında değil, her zaman tüketin'

Antalya'nın sahilleri ile karlı zirvesi havadan görüntülendi

Antalya'nın sahilleri ile karlı zirvesi havadan görüntülendi
Kovid-19 damarlarda kalıcı hasara neden olabiliyor

Kovid-19 damarlarda kalıcı hasara neden olabiliyor
Antalya 9 milyon turist hedefini aştı

Antalya 9 milyon turist hedefini aştı