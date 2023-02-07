fJandarma Arama Kurtarma ekipleri depremde enkazda kalan çocuğu kurtardı

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Jandarma Arama Kurtarma ekipleri depremde enkazda kalan çocuğu kurtardı

Jandarma Genel Komutanlığı Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinin, deprem nedeniyle enkaz altında kalan bir kişiyi kurtardığı bildirildi.

Serdar Açıl   | 07.02.2023
Jandarma Arama Kurtarma ekipleri depremde enkazda kalan çocuğu kurtardı

Ankara

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "JAK ekiplerimiz, Zeynep kızımızı kurtardı. Mucizelerin mimarları inananlardır. Biz inanmaktan vazgeçmeyeceğiz." ifadelerine yer verildi.

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