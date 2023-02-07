fJandarma Arama Kurtarma ekipleri depremde enkazda kalan çocuğu kurtardı

Jandarma Arama Kurtarma ekipleri depremde enkazda kalan çocuğu kurtardı
Jandarma Genel Komutanlığı Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinin, deprem nedeniyle enkaz altında kalan bir kişiyi kurtardığı bildirildi.
Ankara
Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "JAK ekiplerimiz, Zeynep kızımızı kurtardı. Mucizelerin mimarları inananlardır. Biz inanmaktan vazgeçmeyeceğiz." ifadelerine yer verildi.
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JAK ekiplerimiz Zeynep kızımızı kurtardı. Mucizelerin mimarları inananlardır. Biz inanmaktan vazgeçmeyeceğiz.#Jandarma#Deprem#Gaziantep pic.twitter.com/Xx57c7AQRU— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) February 7, 2023