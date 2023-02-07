Mehmetçik, Hatay'daki çadır kurma faaliyetlerine destek veriyor
Milli Savunma Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da askerlerin çadır kurma faaliyetlerine destek sağladığını bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Her daim devletimizin ve milletimizin emrinde olan kahraman Mehmetçik, deprem bölgesinde kendisine verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyor. Mehmetçiklerimiz, Hatay'daki çadır kurma faaliyetlerine de aralıksız destek sağlıyor." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.