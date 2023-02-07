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Mehmetçik, Hatay'daki çadır kurma faaliyetlerine destek veriyor

Milli Savunma Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da askerlerin çadır kurma faaliyetlerine destek sağladığını bildirdi.

Eda Özdener   | 07.02.2023
Mehmetçik, Hatay'daki çadır kurma faaliyetlerine destek veriyor

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Her daim devletimizin ve milletimizin emrinde olan kahraman Mehmetçik, deprem bölgesinde kendisine verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyor. Mehmetçiklerimiz, Hatay'daki çadır kurma faaliyetlerine de aralıksız destek sağlıyor." ifadeleri kullanıldı.

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