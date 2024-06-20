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Çanakkale’nin Ezine ilçesinde, çöplük alandan ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
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İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Hüseyin Bağış  | 20.06.2024 - Güncelleme : 20.06.2024
İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

İzmir

Ilgındere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 4 helikopter, 27 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 6 dozer sevk edildi.

Orman Bölge Müdürlüğü, saat 14.00'te çıkan yangına ilk müdahalenin 14.15'te gerçekleştirildiğini aktardı.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

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