İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İzmir
Ilgındere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 4 helikopter, 27 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 6 dozer sevk edildi.
Orman Bölge Müdürlüğü, saat 14.00'te çıkan yangına ilk müdahalenin 14.15'te gerçekleştirildiğini aktardı.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.