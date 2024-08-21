İzmir'de yolcu treni hemzemin geçitte traktöre çarptı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde yolcu treninin çarptığı traktörün sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
İzmir
İzmir-Ödemiş seferini yapan yolcu treni, Yeniköy Mahallesi Küme Evleri hemzemin geçitte Ö.Ö. idaresindeki 35 D 8543 plakalı traktöre çarptı.
Traktör sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza sonrası tren seferleri geçici olarak durduruldu.
Kaza nedeniyle trende hasar oluşurken, bazı yolcular kendi imkanlarıyla bölgeden ayrıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.