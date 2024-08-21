Dolar
33.88
Euro
37.78
Altın
2,512.37
ETH/USDT
2,628.10
BTC/USDT
60,979.00
BIST 100
9,904.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bolu'nun Gerede ilçesinde devam eden orman yangınına müdahale sürüyor.
logo
Gündem

Hakkari kırsalında mühimmat ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen 2 katlı sığınakta mühimmat ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi.

Sayim Harmancı  | 21.08.2024 - Güncelleme : 21.08.2024
Hakkari kırsalında mühimmat ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi

Hakkari

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda 8 Ağustos'ta ilçe kırsalında "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Can (2024-119) Operasyonu" düzenlendi.

Operasyon kapsamında yapılan arama tarama faaliyeti sırasında tespit edilen 2 katlı sığınağa gizlenmiş 7 antitank roket mühimmatı, 3 AT4 (lav roketatar), 6 el bombası, 320 elektrikli fünye, 13 roketatar sevk fişeği, 5 el yapımı patlayıcı basma düzeneği, 170 biksi makineli tüfek fişeği, 5 tüp, 3 radyo, 6 RF alıcı-verici sistemi, akü, kütüklük, AK-47 şarjörü, 4 orta boy pil bloğu, 2 termal kıyafet, 5 kitap, ajanda, pil şarj aleti, fotoğraf ve kazma ele geçirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de 9 kişi kırılan ağaç dallarının üzerlerine düşmesi sonucu yaralandı
Hakkari kırsalında mühimmat ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi
İzmir'de yolcu treni hemzemin geçitte traktöre çarptı
Afyonkarahisar'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Sıcakların etkisiyle Çıldır Gölü'nde yosun oluştu

Benzer haberler

Hakkari kırsalında mühimmat ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi

Hakkari kırsalında mühimmat ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi

MİT'ten terör örgütü PKK/KCK'nın Finlandiya yapılanmasına operasyon

Kadınlar 1. Lig'in yeni ekibi Yüksekova Spor Kulübü'nde hedef şampiyonluk

İzmir'de "Kuyu-19" operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

İzmir'de "Kuyu-19" operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
Uluslararası dağ bisikleti yarışması, Hakkari'de yapıldı

Uluslararası dağ bisikleti yarışması, Hakkari'de yapıldı
Bedensel engelli genç, öğrencilik yaptığı üniversitede memur oldu

Bedensel engelli genç, öğrencilik yaptığı üniversitede memur oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet