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İzmir'de vapur seferleri iptal edildi

İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle vapur seferlerine ara verildi.

Halil Şahin  | 29.11.2023 - Güncelleme : 29.11.2023
İzmir'de vapur seferleri iptal edildi

İzmir

Kentteki olumsuz hava koşulları, deniz trafiğinde aksamaya yol açtı.

İZDENİZ'den yapılan açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle saat 09.20 itibarıyla tüm seferlerimiz iptal edilmiştir." bilgisi verildi.

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