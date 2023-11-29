İzmir'de vapur seferleri iptal edildi
İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle vapur seferlerine ara verildi.
İzmir
Kentteki olumsuz hava koşulları, deniz trafiğinde aksamaya yol açtı.
İZDENİZ'den yapılan açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle saat 09.20 itibarıyla tüm seferlerimiz iptal edilmiştir." bilgisi verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.