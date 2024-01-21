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İzmir'de vapur seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi

İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edildi.

Meriç Ürer  | 21.01.2024 - Güncelleme : 21.01.2024
İzmir'de vapur seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi

Izmir

İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yolcu ve arabalı vapur seferleri geçici olarak durduruldu.

Açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle saat 21.30 itibarıyla tüm seferlerimiz iptal edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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