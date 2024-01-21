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Dışişleri Bakanı Fidan, BM Güvenlik Konseyinin Filistin konulu toplantısına katılacak

Fidan, 23 Ocak'taki toplantıya katılmak üzere Ankara'dan ayrıldı.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 21.01.2024 - Güncelleme : 21.01.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, BM Güvenlik Konseyinin Filistin konulu toplantısına katılacak

Ankara

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 23 Ocak'ta New York'ta düzenleyeceği Filistin konulu toplantıya katılacak.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, BM Güvenlik Konseyinin toplantısına katılmak üzere Ankara'dan ayrıldı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Fidan'ın BM Güvenlik Konseyinin 23 Ocak'ta New York'ta düzenleyeceği Filistin konulu toplantıya katılacağı bildirildi.

Bakan Fidan'ın New York ziyareti vesilesiyle ikili görüşmeler de yapması öngörülüyor.

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