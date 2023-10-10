İzmir'de şüpheli bavul fünye ile patlatıldı
İzmir'in Buca ilçesinde yolda bırakılan bavul, şüphe üzerine fünye ile patlatıldı.
Izmir
Gaziler Mahallesi'nde bir öğrenci yurdunun bulunduğu yolda bavul olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Bölgeye gelen polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alınarak yol trafiğe kapatıldı.
Bomba imha uzmanlarının incelemesinin ardından fünye ile kontrollü şekilde patlatılan bavulun boş olduğu belirlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.