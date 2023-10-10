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İzmir'de şüpheli bavul fünye ile patlatıldı

İzmir'in Buca ilçesinde yolda bırakılan bavul, şüphe üzerine fünye ile patlatıldı.

Metin Aydemir  | 10.10.2023 - Güncelleme : 10.10.2023
İzmir'de şüpheli bavul fünye ile patlatıldı

Izmir

Gaziler Mahallesi'nde bir öğrenci yurdunun bulunduğu yolda bavul olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Bölgeye gelen polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alınarak yol trafiğe kapatıldı.

Bomba imha uzmanlarının incelemesinin ardından fünye ile kontrollü şekilde patlatılan bavulun boş olduğu belirlendi.

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