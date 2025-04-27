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İzmir'de sağanak ve dolu etkili oldu

İzmir'de gök gürültülü sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Halil Fidan  | 27.04.2025 - Güncelleme : 27.04.2025
İzmir'de sağanak ve dolu etkili oldu

İzmir

Güneşli havanın etkili olduğu kentte, öğleden sonra başlayan yağmur, bazı bölgelerde daha sonra yerini doluya bıraktı.

Sağanağa hazırlıksız yakalananlar, otobüs durakları ve kafelere sığınarak yağışın etkisini kaybetmesini bekledi.

Güneşli havaya aldanarak Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı Sahili'nde yoğunluk oluşturan vatandaşların dolu nedeniyle zor anlar yaşadığı gözlendi.

Kısa süreli yağışa rağmen bazı noktalarda su birikintileri oluştu.


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