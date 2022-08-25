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İzmir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

İzmir'in Bornova ve Çeşme ilçelerinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Halil Fidan   | 25.08.2022
İzmir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi Fotoğraf: Ahmet Turhan Altay - AA

İzmir

Bornava ilçesinin Pınarbaşı bölgesinde etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu, rögarlar taştı. Kemalpaşa Caddesi'nde de sürücüler, yolların suyla dolması nedeniyle zor anlar yaşadı.

Çeşme ilçesinin Alaçatı Mahallesi'nde de kısa süre etkili olan yağış, sokaklarda su birikintilerine neden oldu.


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