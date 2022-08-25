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İkna yoluyla 1 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu bölücü terör örgütü PKK'dan kaçan 1 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Muhammed Ali Toruntay   | 25.08.2022
İkna yoluyla 1 terörist daha teslim oldu

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu 1 terörist daha PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teröristin, Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucu 1 Ocak'tan bu yana teslim olan örgüt mensubu sayısı 74'e yükseldi.

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