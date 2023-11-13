İzmir'de sağanak etkili oldu
İzmir'de kent genelinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
İzmir
Altyapı çalışmalarının sürdüğü Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yağış nedeniyle su birikintileri oluştu.
Çarşıyı ziyaret edenler sokaklarda yürümekte zorluk çekti.
Dükkanlarda çalışanlar su birikintilerini kendi imkanlarıyla tahliye etti.
Bayraklı ilçesindeki Anadolu Caddesi'nde biriken sular nedeniyle, trafik akışı güçlükle sağlandı.
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