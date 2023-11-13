Milli Savunma Bakanı Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Danışmanı Büyükelçi Lalacos'u kabul etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Danışmanı Büyükelçi Haris Lalacos ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Güler, Lalacos ve beraberindeki heyetle Milli Savunma Bakanlığı'nda görüştü.
Edinilen bilgiye göre, Lalacos başkanlığındaki heyet, bugün Türkiye ve Yunanistan heyetleri arasındaki dördüncü tur askeri Güven Artırıcı Önlemler Toplantısına katılmak üzere Türkiye'ye geldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.