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Milli Savunma Bakanı Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Danışmanı Büyükelçi Lalacos'u kabul etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Danışmanı Büyükelçi Haris Lalacos ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Sarp Özer  | 13.11.2023 - Güncelleme : 13.11.2023
Milli Savunma Bakanı Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Danışmanı Büyükelçi Lalacos'u kabul etti

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Güler, Lalacos ve beraberindeki heyetle Milli Savunma Bakanlığı'nda görüştü.

Edinilen bilgiye göre, Lalacos başkanlığındaki heyet, bugün Türkiye ve Yunanistan heyetleri arasındaki dördüncü tur askeri Güven Artırıcı Önlemler Toplantısına katılmak üzere Türkiye'ye geldi.

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